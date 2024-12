Borsa Tokyo in calo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude sotto la parità, così come si muovono in calo le altre principali piazze asiatiche, sulla scia delle tensioni politiche in Corea del Sud che hanno pesato sul sentiment dei mercati. Intanto, c'è attesa tra gli investitori per i dati sul mercato del lavoro negli USA che arriveranno nel primo pomeriggio.L'indice giapponesesegna uno scarto percentuale dello 0,90%, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, grazie al buon andamento dei titoli tecnologici.In discesa(-0,92%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,57%).Buona la prestazione di(+0,72%); poco sotto la parità(-0,63%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,29%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%.Il rendimento per l'è pari 1,06%, mentre il rendimento deltratta 1,96%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,3%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,7%)00:50: Partite correnti (preced. 1.717 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).