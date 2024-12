Wall Street in calo. Focus su dato lavoro USA

Dow Jones

Microchip Technology

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 6.075 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); sulla parità l'(+0,04%).Sul fronte macroeconomico, le richieste ai sussidi di disoccupazione crescono più delle attese e toccano quota 224.000. C'è attesa ora per il dato sul mercato del lavoro (tasso di disoccupazione), in calendario oggi.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime della. Il presidente della Fed Jerome Powell, ha affermato che la banca centrale "può permettersi di essere un po' più cauta" con i tagli dei tassi mentre sposta la politica verso una posizione più neutrale, notando che i rischi al ribasso per il mercato del lavoro sembrano essersi ridotti, mentre le recenti letture dell'inflazione sono state un po' più alte del previsto.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,40%),(-1,20%) e(-1,13%).Al top tra i(+2,21%),(+2,15%),(+1,48%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Tra i(+3,19%),(+3,10%),(+1,92%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,50%.