G Rent, accordo con Grimaldi Franchising per acquisire 12 ville di lusso in Puglia

G Rent

(Teleborsa) -, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso con un'agenzia affiliata alla società Grimaldi Franchising unfinalizzato alla futuraentro il 31 dicembre 2024 di un importanteLe ville pugliesi potranno essere prese in gestione esclusiva per 2 anni da G Rent che, per l'occasione, ha creato un, composto anche da affiliati Grimaldi Franchising, che si occuperà sia della gestione di queste strutture che dell'acquisizione di altre nuove proprietà in Puglia nei prossimi mesi.Dopo questa operazione, G Rent si pone l'obiettivo di arrivare alla sigla di uncon Grimaldi Franchisingche rispecchi lo schema impostato in Puglia."Siamo orgogliosi - spiega l'- di partire con questo nuovo grande progetto che andrà a coinvolgere la rete di Grimaldi Franchising, che ha appena rinnovato tutta la sua struttura manageriale e di marketing inserendo diversi top manager con grandissima esperienza, da una regione fondamentale dal punto di vista turistico e commerciale come la Puglia, dove si trovano grandi proprietà con alto potenziale economico, in cui la rete Grimaldi è certamente una delle principali sul territorio. Con questo progetto desideriamo dare, partendo proprio dalla Puglia con l'obiettivo di arrivare a un accordo quadro nazionale entro il prossimo anno".