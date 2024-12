Cauta la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della cautela la seduta per la Borsa di, con gli investitori in attesa del dato odierno sull'inflazione, in arrivo dagli Stati Uniti, che valuterà la Federal Reserve nella riunione di politica monetaria, in programma la prossima settimana. Si muovono prudenti anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.Ilmostra un timido rialzo dello 0,07%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.857 punti.In frazionale calo(-0,51%); sale(+1,04%).In frazionale progresso(+0,21%); poco sotto la parità(-0,46%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,07%, mentre il rendimento per ilè pari 1,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 13 punti)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3%; preced. 1,6%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,7%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49 punti)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,8%).