UE autorizza acquisizione di I.D.C. da parte di Valeo Foods

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di I.D.C. Holding della Slovacchia da parte di Valeo Foods dell'Irlanda. La transazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di prodotti alimentari.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il suonei mercati in cui le società sono attive. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della normale procedura di revisione delle concentrazioni.