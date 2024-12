Borse asiatiche miste, scende Tokyo prima della Bank of Japan

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo le perdite di Wall Street e prima della decisione sui tassi della Federal Reserve e della Bank of Japan. Gli investitori hanno valutato i: le esportazioni sono cresciute del 3,8% a novembre su base annua, superando le aspettative di un aumento del 2,8%, mentre le importazioni sono diminuite del 3,8%, attestandosi ben al di sotto delle aspettative di un'espansione dell'1%.Bene i listini cinesi, dopo che Reuters ha riferito chedal 3% del prodotto interno lordo al 4% nel 2025, il più alto mai registrato, e punterà anche a una crescita del PIL del 5% per il terzo anno consecutivo.Il listino ditermina la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,72%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,27%, e per Shanghai, che mostra un +0,50%.In denaro(+0,78%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,12%). Poco sotto la parità(-0,47%); sui livelli della vigilia(-0,06%).Guardando ai singoli titoli,sono state ledopo che i media locali hanno riferito che Honda Motor e Nissan stanno pianificando di fondersi e potrebbero anche coinvolgere Mitsubishi.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,13%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,07%, mentre il rendimento delè pari 1,75%.