Borse europee negative con focus su banche centrali. Svolta hawkish della Fed

(Teleborsa) -, dopo la. Nella riunione terminata ieri la banca centrale statunitense, in linea con le attese, ha tagliato i tassi fed funds di 25 punti base, portandoli a 4,25-4,50%, ma ha ridotto a due il numero di tagli previsti per il 2025, poiché il presidente Jerome Powell ha affermato che un allentamento futuro richiederebbe nuovi progressi sull'inflazione.Stamattina la, banca centrale svedese, ha deciso di tagliare il tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali al 2,50%, per fornire ulteriore supporto all'economia e aiutare l'inflazione a stabilizzarsi al target. La, la banca centrale norvegese, ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al 4,5%, ma segnalato che verrà molto probabilmente ridotto a marzo 2025. Laha concluso la sua ultima riunione dell'anno con la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse (ha già portato il suo tasso chiave dal 5,25% al ??4,75% quest'anno in due mosse di un quarto di punto percentuale).Sul fronte macroeconomico, ina dicembre la fiducia delle imprese è rimasta stabile a 97, nellail surplus delle partite correnti è diminuito a 26 miliardi a ottobre, inla produzione nelle costruzioni è aumentata dell'1,6% a ottobre.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,51%. L', in aumento (+1,09%), raggiunge 2.614 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,31%.Sulla parità lo, che rimane a quota +118 punti base, con ilche si posiziona al 3,47%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,96%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,23%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 36.156 punti, in calo dell'1,24%. In rosso il(-1,4%); con analoga direzione, depresso il(-1,9%).di Milano, troviamo(+1,72%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,64%. Sensibili perdite per, in calo del 5,32%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,70%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,13%.Tra i(+0,60%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,84%. In apnea, che arretra del 4,82%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,11%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,93%.