Vendite sulle Borse europee al termine di una settimana senza grandi spunti

(Teleborsa) -nell'ultima seduta di unaper via delle festività di Capodanno. Sul fronte macroeconomico, il numero di disoccupati in Germania è aumentato meno del previsto a dicembre, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale del lavoro. A Milano spicca la performance negativa di, dopo che ieri sera sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni di dicembre (calo del 18,1% con una quota di mercato del 23,3%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,028. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,98 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,54%.piccola perdita per, che scambia con un -0,48%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,90%.Si muove in ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,45%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,45%, scambiando a 36.429 punti. In frazionale calo il(-0,38%); come pure, poco sotto la parità il(-0,38%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,2% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,41%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.scende dell'1,83%. Calo deciso per, che segna un -1,64%.di Milano,(+0,87%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%. Tentenna, che cede l'1,49%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.