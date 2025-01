Brillano i mercati europei. Borsa Milano in rally

S&P-500

(Teleborsa) -. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l'che avanza dell'1,15%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,69%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.638 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.Invariato lo, che si posiziona a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,58%.incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,56%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,24%.A Milano, chiude in deciso rialzo il(+1,91%), che raggiunge i 34.781 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 36.997 punti.In rialzo il(+0,92%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,73%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,90%),(+5,54%),(+4,16%) e(+4,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+7,54%),(+4,17%),(+3,82%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 49,5 punti)10:00: PMI composito (atteso 49,5 punti; preced. 48,3 punti)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)15:45: PMI composito (atteso 56,6 punti; preced. 54,9 punti).