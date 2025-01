Sesa acquista azioni proprie e conclude il programma

Sesa

Società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, tra il 30 dicembre 2024 ed il 3 gennaio 2025, ha complessivamente, ad un prezzo medio unitario di 62,373 euro per azione, per unpari aA seguito delle operazioni sopra descritte, Sesa ha comunicato di averavviato in data 16 settembre 2024, nell’ambito del quale sono state acquistate complessivamente 126.237 azioni proprie (pari allo 0,814717% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 81,67645 euro per azione, per un controvalore di 10 milioni di euro (pari al massimale deliberato).Sesa, al 3 gennaio, possiede complessivamente 151.478 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,97761864% dell’attuale capitale sociale.A Milano, oggi, ribasso per la, che chiude la seduta con una flessione del 2,80%.