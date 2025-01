Mercati europei in rosso con rialzo dei rendimenti dei titoli governativi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

BPER

Banca Mediolanum

Fineco

Nexi

STMicroelectronics

Amplifon

Stellantis

Maire

Danieli

Banco di Desio e della Brianza

Banca Ifis

BFF Bank

Sesa

Reply

GVS

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, con il. Già ieri sera Wall Street aveva chiuso in rosso, con un pesante ribasso del Nasdaq, sui timori che la Fed possa arrestarsi nel suo processo di riduzione dei tassi alla luce delle nuove indicazioni positive sul fronte della crescita economica, che potrebbero alimentare nuove pressioni inflazionistiche., col cambio EUR/USD sotto quota 1,029, su cui pesa anche la debolezza dei dati macroeconomici tedeschi di questa mattina (vendite al dettaglio inaspettatamente diminuite a novembre e ordini all'industria diminuiti a novembre di ben il 5,4% rispetto al mese precedente). Sui listini europei, dopo che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto un aumento della spesa da parte degli alleati della NATO.L'continua la seduta sotto la parità, con un calo dello 0,47%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.650,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,7 dollari per barile.In calo lo, che raggiunge +112 punti base (-3 punti base), con ilche si posiziona al 3,67%.senza slancio, che negozia con un -0,14%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,34%, escende dello 0,89%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.963 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.158 punti. In ribasso il(-1,08%); come pure, in rosso il(-0,9%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,69%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,38%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,73%. In luce, con un ampio progresso dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,99%. Calo deciso per, che segna un -2,61%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,68%),(+4,32%),(+2,79%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,77%. Sensibili perdite per, in calo del 4,20%. In apnea, che arretra del 3,99%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,76%.