Borse asiatiche in rosso. Debole il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - le borse asiatiche chiudono la prima settimana dell'anno con il segno meno, scontando le preoccupazioni di un irrigidimento della politica monetaria, con la Fed pronta ad annunciare meno taglio del previsto e la Bank of Japan ad alzare i tassi in Giappone. La settimana si era aperta con i deboli dati sull'inflazione cinese.Il listino dicontinua la seduta sotto la parità, con ilche cede lo 0,99%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata mercoledì scorso; perde terreno anche, che ritraccia dell'1,19%.In discesa(-0,85%); sui livelli della vigilia(-0,12%).Consolida i livelli della vigilia(+0,06%); in lieve ribasso(-0,4%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento dell'tratta 1,2%, mentre il rendimento delè pari 1,63%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,9%; preced. 2,9%).