Borse Asia miste: debole Tokyo, giù le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. C'è attesa tra gli investitori per una serie di dati macroeconomici, a cominciare dall'inflazione USA, in calendario oggi e quelli su PIL e produzione industriale cinesi, la cui pubblicazione è prevista venerdì. Ieri, i prezzi alla produzione americani sono aumentati meno delle attese, a dicembre, riducendo i timori di un aumento dei prezzi al consumo. Sale l'attesa anche per le trimestrali negli Stati Uniti, in avvio con i conti delle grandi banche.L'indicetermina la seduta con un leggero calo dello 0,08%; giornata negativa per, in contrazione dell'1,20%.Senza direzione(+0,03%); con analoga direzione, pressoché invariato(-0,02%).Leggermente positivo(+0,36%); sui livelli della vigilia(-0,18%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,47%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento dell'è pari 1,26%, mentre il rendimento delscambia 1,64%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)03:00: PIL, trimestrale (atteso 1,7%; preced. 0,9%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,4%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,5%; preced. 3%).