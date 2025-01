Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni industriali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Boeing

Johnson & Johnson

Honeywell International

Salesforce

United Health

Apple

McDonald's

Walt Disney

KLA-Tencor

Lam Research

Applied Materials

ASML Holding

Texas Instruments

Tesla Motors

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 43.225 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.953 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,02%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,35%.La piazza americana riprende fiato dopo la corsa della vigilia spinta dall'ottimismo per l'andamento dei prezzi negli Stati Uniti e quindi dalle prospettive sulle mosse della Fed. A dare linfa hanno contribuito anche i primi buoni risultati che stanno arrivando dalle grandi banche americane, che hanno dato il via alla stagione delle trimestrali.A frenare la corsa di ieri contribuisce, invece, il dato debole sulle vendite al dettaglio, pubblicato prima dell'Opening Bell, che ha evidenziato consumi sotto le aspettative degli analisti, in pieno periodo natalizio, sotto le stime. Sul fronte del lavoro, le richieste di sussidi alla disoccupazione sono saliti più delle aspettative, mentre i prezzi all'importazione sono a sorpresa.Sul versante delle trimestrali, Morgan Stanley ha annunciato un utile più che raddoppiato, nel quarto trimestre, mentre la trimestrale di Bank of America è risultata sopra le attese con balzo commissioni investment banking.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,07%) e(+1,15%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%) e(-0,41%).Tra i(+2,48%),(+1,94%),(+1,91%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Al top tra i, si posizionano(+7,77%),(+7,59%),(+7,18%) e(+6,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,24%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,58%.