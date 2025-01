USA, Trump: discusso con Xi di commercio, TikTok e fentanyl

(Teleborsa) - "Ho. La chiamata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti". Lo ha scritto il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth."Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, e a partire da subito - ha aggiunto - Abbiamo discusso die molti altri argomenti. Il presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!".