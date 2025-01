Borse europee caute in attesa di Trump. Wall Street chiusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, confermando la cautela dell'avvio, in attesa dell'insediamento oggi del presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Oggi la piazza di Wall Street è chiusa per la festività del Martin Luther King Day.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,45%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 77,85 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +113 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,66%.resta vicino alla parità(+0,03%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,45%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,41%, scambiando a 38.309 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,76%),(+1,50%),(+1,33%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%.scende dell'1,82%.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.di Milano,(+2,70%),(+1,82%),(+1,36%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.