A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Wall Street prosegue al rialzo dopo essere rimasta ferma la vigilia per il Martin Luther King Day e, l'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, di cui gli investitori valutano l’impatto delle azioni, in particolare su dazi e combustibili. Il presidente ha già detto di pensare a dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada dal 1° febbraio, mentre non ha fornito dettagli sui possibili dazi alla Cina.La giornata odierna è priva di dati macroeconomici, mentre prosegue la stagione delle trimestrali iniziata bene.ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,00%, a 43.922 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 6.045 punti. Positivo il(+0,71%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,64%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,81%),(+1,65%) e(+1,46%).Tra i(+5,11%),(+3,50%),(+3,04%) e(+2,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Tra i(+5,72%),(+4,46%),(+3,83%) e(+3,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,18%.Scende, con un ribasso del 4,60%.Crolla, con una flessione del 3,89%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 217K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,96 Mln barili)15:45: PMI servizi (preced. 58,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti).