Banco BPM e SACE al fianco di Alfasigma: 200 milioni di euro per sostenere la crescita sui mercati esteri

(Teleborsa) -annunciano il perfezionamento di un accordo a favore di Alfasigma per la concessione di due linee di finanziamento del valore complessivo di 200 milioni di euro.Negli ultimi anni,, azienda farmaceutica internazionale fondata in Italia e presente in oltre 100 Paesi nel mondo, ha intrapreso un ambizioso piano per accelerare la propria crescita e trasformazione e la propria espansione a livello globale. L'azienda è. Solo negli ultimi tre anni, il Gruppo ha consolidato la propria presenza nei mercati dell'Europa meridionale e si è espanso nell'Europa settentrionale, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L'accordo rappresenta un ulteriore passo avanti verso gli obiettivi di crescita dell'azienda e le consentirà di effettuare investimenti sostenuti e continui per supportare la sua crescita nella prossima fase, dopo aver quasi raddoppiato i ricavi negli ultimi tre anni.Le due linee di credito concesse da Banco BPM, di. Tali finanziamenti hanno la finalità di accompagnare Alfasigma nel percorso di crescita sui mercati internazionali, sostenendone gli investimenti per implementare le strutture della rete commerciale, favorire l’integrazione delle piattaforme informatiche, logistiche e di sistema tecnologico, anche a seguito delle recenti acquisizioni compiute all’estero dalla società."Siamo grati per il supporto di Banco BPM e Sace, che cia livello globale, a seguito delle recenti acquisizioni, e di costruire infrastrutture adeguate che ci consentano di diventare un’azienda sempre più globale e moderna. Abbiamo un significativoper un numero sempre maggiore di pazienti in tutto il mondo. - ha dichiarato- L'impegno di Banco BPM e SACE è testimonianza della forte traiettoria di crescita di Alfasigma ad oggi, nonché della loro fiducia nella nostra visione strategica e nel nostro significativo potenziale nei mercati globali"."È per noi motivo di orgoglio poter affiancare nuovamente con questa importante operazione il gruppo Alfasigma, eccellenza italiana con la quale abbiamo costruito nel tempo un consolidato rapporto di fiducia - dichiara– Questo intervento, in collaborazione con SACE, èa sostenere le realtà virtuose del nostro territorio, capaci di distinguersi per un modello di sviluppo incentrato su crescita e innovazione"."Noi di SACE siamo lieti di supportare una realtà di rilievo come Alfasigma, che ha fatto dell’attività di ricerca e sviluppo il pilastro della sua strategia di business. – dichiara- Questa operazione si inserisce in un piano di investimenti finalizzati alla sua espansione all’estero e consentirà all’impresa di efficientare la sua rete commerciale, oltre ad integrare nuove piattaforme tecnologiche e logistiche relative alle recenti acquisizioni internazionali. Grazie al nostro intervento in collaborazione con Banco BPM,, in linea con i valori di SACE".