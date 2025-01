Cellularline, rilevate 29.006 azioni proprie

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averdal 20 al 24 gennaio 2025, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,66098 euro per uncomplessivo diAl 27 gennaio, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 681.825 azioni proprie, pari al 3,11789% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 2,65 euro, per una discesa dello 0,38%.