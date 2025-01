Debole la borsa di Tokyo insieme alle altre piazze asiatiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,01%, dopo un avvio di settimana al rialzo; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,69%.Positivo(+0,96%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+0,85%).In discesa(-0,8%). Chiusa la piazza diper festività.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,17%.Il rendimento dell'tratta 1,23%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -2,2%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. 2,8%).