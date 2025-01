ABS Milan, nuovi Master personalizzabili: formazione su misura

(Teleborsa) -inaugura una nuova era nella formazione avanzata.Accademia ridefinisce il concetto di apprendimento, mettendo al centro studenti e aziende con percorsi flessibili e innovativi. Ogni percorso è unico. Ogni studente è unico. Il cuore dell’offerta diun programma di studio completamente personalizzato, scegliendo corsi da diverse aree di specializzazione. Questa flessibilità consente di combinare discipline diverse, in linea con le passioni e gli obiettivi professionali di ciascun partecipante."Crediamo che la formazione debba essere uno strumento di crescita personale e professionale, non un percorso standardizzato. Grazie ai nostri master personalizzabili, gli studenti possono allineare i loro obiettivi alle competenze richieste dal mercato, acquisendo un reale vantaggio competitivo,” affermaAmministratore Delegato di ABS Milan.Anche le aziende trovano nei Master personalizzabili diuna soluzione innovativa per rispondere alle sfide del mercato. Grazie a percorsi formativi flessibili e ad una didattica composta per l’80% da lezioni pratiche tenute da manager esperti e per il 20% da lezioni didattiche guidate da accademici del settore, le organizzazioni possono formare manager e professionisti con competenze su misura, allineate agli obiettivi aziendali e alle evoluzioni del settore. Il modello di apprendimento di ABS Milan promuove non solo competenze tecniche e manageriali, ma anche un pensiero critico e strategico, fondamentale per affrontare un contesto competitivo in costante trasformazione.Con il lancio dei Master personalizzabili, ABS Milan "ribadisce la propria posizione di leader nell’innovazione educativa, offrendo una formazione che si adatta alle aspirazioni individuali e alle esigenze delle imprese".