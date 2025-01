FOS, completata l'acquisizione del 100% di RTC

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha comunicato ildai soci venditori Camilla Pavesi e G.P. SEI.In data odierna la società haun ammontare di, pari a circa il 50% del prezzo provvisoriamente determinato dalle parti in 2.525.000 euro.Per quanto riguarda lal'importo rimanente di 1.265.000 euro, verrà corrisposto da FOS ai venditori in denaro ai sensi di quanto segue: per 425.000, entro 60 giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea dei soci di RTC, e per 840.000 mediante il pagamento in tre rate annuali di egual importo con decorrenza dal primo anniversario della data del closing, e quindi a decorrere dal 30 gennaio 2026.L'accordo prevede anche specifiche clausole con riferimento ad un, ai sensi delle quali, in aggiunta al prezzo, Fos riconoscerà a Camilla Pavesi fino a un massimo di tre ulteriori porzioni di prezzo variabile, per un importo complessivo pari a massimi 850.000 euro.