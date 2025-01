Wall Street cauta con PIL sotto le attese. Male Microsoft e Caterpillar dopo i conti

Microsoft

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano dati macroeconomici che hanno mostrato un'economia ancora in buona crescita alla fine dell'anno (benché sotto le attese), mentre riflettono su quanto emerso ieri sera dalla prima riunione della banca centrale del 2025. La, come ampiamente previsto. Jerome Powell ha trasmesso un messaggio equilibrato, evitando speculazioni sui futuri effetti della politica commerciale e fiscale.In particolare, Powell ha sostenuto che laed è ottimista sul fatto che l'inflazione sia sulla buona strada per compiere ulteriori progressi verso l'obiettivo. Ha anche preso nota del recente inasprimento delle condizioni finanziarie, principalmente nel contesto di rendimenti a lungo termine più elevati. Quando gli è stato chiesto specificamente se il taglio di marzo fosse ancora sul tavolo, Powell ha osservato che "il senso generale del comitato" è che "di modificare la posizione politica".del gruppo delle cosiddette "" delle megacap tecnologiche sono stati misti ha superato le stime di fatturato trimestrali, mentre il margine di profitto del quarto trimestre diha deluso le aspettative.prevede invece un fatturato del primo trimestre inferiore alle stime di mercato. Stasera, dopo la chiusura del mercato, tocca adSul fronte macroeconomico, sono scese - contro attese per una leggera crescita - lenegli Stati Uniti nell'ultima settimana; inoltre, è cresciuta meno del periodo precedente e meno delle attese l'del 2024 (PIL +2,3% su base trimestrale, dopo +3,1% del trimestre precedente e rispetto al +2,7% atteso dagli analisti).Tra chi ha rilasciato iha comunicato una guidance deludente dopo un quarto trimestre in crescita;ha registrato un utile del quarto trimestre sopra le attese e raggiunto un AUM di 1,13 trilioni di dollari; Lazard ha messo a segno un utile 2024 di 280 milioni di dollari con la forza dell'Advisory;ha segnalato ricavi 2024 in calo del 3% con vendite inferiori e un aumento dei prezzi.Guardando ai, ilsi attesta a 44.740 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.055 punti. Poco sopra la parità il(+0,31%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,06%).