Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,40%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.080 punti. In frazionale progresso il(+0,69%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,29%).Il dato sull'inflazione è risultato nel complesso in linea con le attese degli analisti. A dicembre, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, è aumentato del 2,6% rispetto a un anno prima, in linea con le attese, segnando il maggior aumento da maggio.Sul fronte societario, continua la stagione delle trimestrali, con i conti di Apple sopra le aspettative. La società di Cupertino ha deluso, tuttavia, con i numeri sulle vendite dell'iPhone.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,23%) e(+0,94%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,97%),(-0,63%) e(-0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,12%),(+1,27%),(+0,62%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,60%),(+6,44%),(+4,93%) e(+4,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,83%.