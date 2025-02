Borsa di New York sotto pressione in scia dazi Trump

Ford

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo la decisione del Presidente americanosui prodotto importati da Canada e Messico (25%) e dazi aggiuntivi del 10% sulle importazioni dalla Cina se non bloccherà il commercio del fentanyl in USA.Ilsi è rafforzato insieme all'grazie alla sua natura di, mentre ilha recuperato terreno, in vista del possibile slittamento di un aumento produttivo dell'Opec+ fino al mese di aprile.L'imposizione di dazi sta, che registra una performance molto negativa, in scia all'andamento del settore a livello globale. Ne hanno le spese(-3,7%) e(-5,6%), ma anche(-5%), che produce auto elettriche.Fanno le spese di questa situazionecomecon perdite fra il 2% ed il 5%.A New Yorl, l'indiceè in calo (-1,3%) a 43.966 punti; sulla stessa linea l', che apre la seduta a 5.942 punti. Depresso il(-1,75%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-1,64%).