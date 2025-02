Borse europee negative. Wall Street verso avvio in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, che accusano perdite consistenti, dopo il varo dei dazi alle importazioni da parte dell'amministrazione USA su Canada, Messico e Cina e le attese ritorsioni di questi ultimi. Peraltro, il presidente Donald Trump ha, poi, precisato che i dazi sulle importazioni dall'Europa "arriveranno molto presto".Non si tratta di una notizia a sorpresa, in quanto il Tycoon lo aveva preannunciato durante la sua campagna elettorale, ma forse gli investitori speravano che annunciasse misure più morbide.L'è in calo (-1,07%) e si attesta su 1,025. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.801,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento del 2,59%, a 74,41 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +115 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,51%.sensibili perdite per, in calo dell'1,72%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%, e in apnea, che arretra dell'1,67%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,09% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 38.313 punti, ritracciando dell'1,10%.di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,18%, dopo il blitz a sorpresa di Unicredit entrata nel capitale della compagnia assicurativa, con una quota superiore al 4%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,77%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,86%.di Milano,(+4,40%),(+2,02%),(+0,90%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,04%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,61%.