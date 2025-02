EssilorLuxottica, ok USA e UE a vendita Nuance Audio Glasses

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha ottenuto l'autorizzazione dalla(FDA) per la vendita senza prescrizione dei Nuance Audio Glasses. Il Gruppo ha anche ottenuto la marcatura CE ai sensi del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici, insieme alla certificazione ISO Quality Management System per gli apparecchi acustici, che consentirà di rendere accessibile Nuance Audio anche in Europa.Nuance Audio sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal primo trimestre di quest’anno. A seguire, nella prima metà del 2025, sarà in vendita in alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, oltre all’Italia che partirà progressivamente già nel primo trimestre del 2025, in concomitanza con il mercato americano.In linea con il suo modello di business aperto, EssilorLuxottica si appoggerà non solo alla sua ampia rete retail ma anche ai tradizionali canali di hearing care e ai clienti ottici per rendere questa tecnologia accessibile a quanti più consumatori possibili.