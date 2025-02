Sabaf acquista azioni proprie per oltre 95 mila euro

Sabaf

Produttore di componenti per elettrodomestici

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024,ha comunicato che, tra il 27 e il 31 gennaio 2025, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 14,4806 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 31 gennaio, un totale di 184.931 azioni proprie, pari all'1,458% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, ilsi muove al ribasso con i prezzi allineati a 15,1 euro, per una discesa del 2,89%.