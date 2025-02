Borsa Milano a passi da gigante con rally Ferrari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferrari

STMicroelectronics

Intesa Sanpaolo

Stellantis

Prysmian

Campari

Leonardo

Interpump

Technoprobe

Newlat Food

Philogen

Carel Industries

Intercos

Ferragamo

(Teleborsa) -, tra le principali Borse Europee anch'esse positive ma più caute. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,65%, dopo lae la sospensione dell'ultimo minuto di quelli indicati dal presidente USA, Donald Trump per Canada e Messico.Intanto,sulle due sponde dell'oceano. Stamattina, UBS ha segnalato un utile di 770 milioni di dollari nel quarto trimestre 2024 e un nuovo buyback da 1 miliardo, BNP Paribas ha registrato un utile 2024 in crescita a 11,7 miliardi di euro con conferma della politica di distribuzione, Vodafone ha comunicato ricavi del terzo trimestre in aumento nonostante un calo in Germania., Ferrari ha messo a segno un utile 2024 di 1.526 milioni di euro con l'AD Vigna che si aspetta una robusta crescita anche nel 2025, mentre Intesa Sanpaolo ha registrato un utile 2024 di 8,7 miliardi di euro e migliorato la guidance per il 2025 a ben oltre 9 miliardi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,039. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,90%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,67%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,50%.composta, che cresce di un modesto +0,36%,è stabile, riportando un moderato -0,15%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,38%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,27%.In Borsa di Milano, ilnella seduta del 4/02/2025 è stato pari a 3,42 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.di Milano, troviamo(+8,04%),(+2,27%),(+1,93%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,85%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.di Milano,(+3,59%),(+2,97%),(+2,78%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,01%.In apnea, che arretra del 3,92%.