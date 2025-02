Borse europee deboli con occhi a dazi Trump. A Milano male Ferragamo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'. Poche ore prima che i dazi su Messico e Canada entrassero in vigore, Trump ha accettato di sospendere immediatamente le tariffe previste per un mese con Messico e Canada, scongiurando una dannosa guerra commerciale nella regione. Ciò avviene mentre Messico e Canada hanno concordato di rafforzare il controllo delle frontiere per combattere il traffico di droga. Sale invece la tensione in Asia, con i dazi del 10% imposti alla Cina in vigore da oggi. Questa mattina, il ministero delle finanze cinese ha annunciato un pacchetto di dazi che include una tariffa del 15% sul carbone e il GNL statunitensi e una tariffa del 10% sul petrolio greggio, sulle attrezzature agricole e su alcune auto. Queste nuove misure dovrebbero entrare in vigore il 10 febbraio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'è sostanzialmente stabile su 2.820,9 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,83 dollari per barile, con un calo dell'1,82%.Lieve peggioramento dello, che sale a +114 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,53%.è stabile, riportando un moderato -0,16%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%., si muove sotto la parità il, che scende a 36.123 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,25%, scambiando a 38.381 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; come pure, leggermente negativo il(-0,29%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,77%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,45%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,12%.Tentenna, che cede l'1,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,61%),(+1,25%),(+1,11%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,86%, dopo la separazione dall'AD Marco Gobbetti.Vendite su, che registra un ribasso del 3,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,48%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.