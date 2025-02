Borse europee incerte, focus su dazi e trimestrali. A Milano sale Ferrari

UBS

BNP Paribas

Vodafone

Ferrari

Intesa Sanpaolo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Ferrari

STMicroelectronics

Telecom Italia

Amplifon

Prysmian

Campari

Leonardo

ENI

Technoprobe

MFE B

Garofalo Health Care

CIR

Ferragamo

Intercos

Safilo

Fincantieri

(Teleborsa) -, così come sono deboli le altre borse di Eurolandia, dopo lae la sospensione dell'ultimo minuto di quelli indicati dal presidente USA Donald Trump per Canada e Messico. Intanto,sulle due sponde dell'oceano. Stamattina in Europaha segnalato un utile di 770 milioni di dollari nel quarto trimestre 2024 e un nuovo buyback da 1 miliardo,ha registrato un utile 2024 in crescita a 11,7 miliardi di euro con conferma della politica di distribuzione,ha comunicato ricavi del terzo trimestre in aumento nonostante un calo in Germania. A Piazza Affari,ha messo a segno un utile 2024 di 1.526 milioni di euro con l'AD Vigna che si aspetta una robusta crescita anche nel 2025, mentreha registrato un utile 2024 di 8,7 miliardi di euro e migliorato la guidance per il 2025 a ben oltre 9 miliardi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,033. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,61 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +113 punti base, con ilche si posiziona al 3,52%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 36.244 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 38.508 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,12%); sulla stessa linea, senza direzione il(0%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,87%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,91%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,34%. Slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,98%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%. Tentenna, che cede l'1,44%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+2,17%),(+1,62%),(+1,13%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,51%.