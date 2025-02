Circle, accordo da quasi 100.000 euro per porto del Mediterraneo

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato che eXyond, realtà del Gruppo controllata Circle e partecipata da Aitek specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti che offre soluzioni innovative volte a ottimizzare l'intero ecosistema trasportistico e logistico, ha firmato unvolto all'espansione e al potenziamento del sistema di automazione degli accessi al varco gomma del terminal di un porto del Mediterraneo, per unIl contratto, che prevede la fornitura di sistemi e licenze software, rientra in undelle infrastrutture terminalistiche portuali per migliorare l'efficienza e la sicurezza nelle operazioni di carico e scarico."Siamo molto soddisfatti di questo nuovo contratto che permetterà a questo terminal del Mediterraneo di beneficiare di un sistema innovativo accelerando la digitalizzazione del suo sistema logistico - ha commentato l'- Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione e innovazione tecnologica del settore portuale, che permette ai principali scali italiani di rispondere in maniera puntuale alla nuova normativa e alle esigenze logistiche di un mercato in continua evoluzione".