Labomar, nuova linea di credito da 45 milioni di euro per crescita organica

(Teleborsa) -, azienda veneta della nutraceutica, ha siglato un. I proventi del finanziamento saranno utilizzati perdel Gruppo, in particolare per l'acquisto di nuove linee produttive destinate agli stabilimenti europei (Italia e Spagna) e nord americani (Canada). Le risorse saranno inoltre impiegate per il completamento del nuovo impianto logistico centralizzato di Istrana (sede principale del Gruppo a Treviso), che nel medio termine consentirà di raddoppiare la dimensione di stoccaggio.L'investimento, nato da unformato da BNLnel ruolo di Banca Agente, Cassa Depositi e Prestiti,, si compone di una linea term da 35 milioni della durata di 7 anni e di una linea revolving da 10 milioni di euro, della durata di 4 anni e mezzo. Banca Finint ha affiancato l'azienda nella strutturazione dell'operazione."Questo finanziamento ci permetterà di accelerare il nostro percorso di crescita, come previsto dal nostro piano strategico - commenta il- Siamo infatti convinti che l'investimento nei nuovi impianti e nell'espansione della nostra capacità produttiva ci permetterà di rispondere meglio alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione, migliorando l'efficienza operativa e garantendo standard qualitativi sempre più elevati. Siamo pronti ad affrontare questa nuova fase di sviluppo con grande energia ed entusiasmo".