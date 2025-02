Moderate perdite a Wall Street con focus su tensioni commerciali

Dow Jones

(Teleborsa) - Asi è mosso sotto la parità il, che scende a 44.422 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 5.995 punti, ritracciando dello 0,76%. In discesa il(-0,84%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,92%).A Wall Street si è registrata una: dopo un sell-off iniziale, in scia dalla firma da parte di Donald Trump dell'ordine esecutivo per imporre dazi del 25% su Messico e Canada, oltre a un prelievo del 10% sulla Cina, il sentiment degli investitori è migliorato con l'annuncio che i dazi sui beni messicani saranno sospesi per un mese dopo colloqui e concessioni delle due parti.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,68%),(+0,46%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,80%),(-1,35%) e(-1,03%).del Dow Jones,(+1,97%),(+1,67%),(+1,50%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,39%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,66%.Tentenna, che cede l'1,42%.Tra i(+11,13%),(+2,65%),(+2,64%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,28%.In apnea, che arretra del 5,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,17%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,7%; preced. -0,4%)14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 122K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -97,1 Mld $; preced. -78,2 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 52,4 punti; preced. 55,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,1 punti; preced. 56,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,2 punti; preced. 54,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,46 Mln barili).