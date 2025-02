Newlat, concluso collocamento bond al febbraio 2031 per 300 milioni

Newlat

(Teleborsa) -rende noto di aver chiuso, in anticipo sui tempi previsti, il collocamento di bond senior unsecured al 2031 per 300 milioni di euro grazie a "una significativa domanda del mercato". La società aveva comunicato al mercato la decisione di procedere all'emissione con comunicati diffusi in data 20 e 23 gennaio 2025 con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni."Considerato che le offerte di acquisto sono state già collocate per l'intero ammontare dell'offerta, la Società comunica altresì l', in accordo con Equita Sim in qualità di placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle obbligazioni sul Mot".L'offerta dell'ulteriore importo di 50 milioni avrà inizio domani 5 febbraio alle ore 09:00 e si concluderà in data 10 febbraio alle ore 17:30 "salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dal Placement Agent".La data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 febbraio 2025 e la relativa data di scadenza e' stabilita per il 12 febbraio 2031.