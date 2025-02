Spotify: utenti attivi mensili salgono a 675 milioni, abbonati premium a 263 milioni

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha comunicato che glisono cresciuti del 12% anno su anno a 675 milioni nel quarto trimestre del 2024, riflettendo la crescita anno su anno e trimestre su trimestre in tutte le regioni; le aggiunte nette di 35 milioni hanno segnato il quarto trimestre più grande della storia dell'azienda. Glisono cresciuti dell'11% anno su anno a 263 milioni, riflettendo la crescita anno su trimestre e trimestre su trimestre in tutte le regioni; le aggiunte nette di 11 milioni hanno eguagliato le prestazioni record del quarto trimestre del 2019.sono cresciuti del 16% anno su anno a 4,2 miliardi di euro. Il margine lordo ha chiuso a un record del 32,2% (in aumento di 555 bps anno su anno). Ilha chiuso a un record di 477 milioni di euro (un margine dell'11,2%), portando il primo anno completo di reddito operativo di Spotify a 1,4 miliardi di euro. Ilha chiuso a un record di 877 milioni di euro, portando la generazione di free cash flow per l'intero anno 2024 a 2,3 miliardi di euro."Sono molto emozionato per il 2025 e mi sento davvero bene per dove siamo sia come prodotto che come azienda - ha affermatodi Spotify - Continueremo a scommettere che avranno un impatto a lungo termine, aumentando la nostra velocità e mantenendo i livelli di efficienza raggiunti l'anno scorso. È questa combinazione che ci consentirà di creare la migliore e più preziosa esperienza utente, crescere in modo sostenibile e offrire creatività al mondo".