Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 6.022 punti. Positivo il(+0,82%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,52%).Gli investitori cercano di capire se ci sarà un'escalation delle. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha provocato una grande reazione dei mercati azionari e valutari con l'annuncio di dazi elevati su Canada e Messico, ma ha poi sospeso le tariffe per un mese, anche se non è chiaro come finirà. I leader di Messico e Canada hanno concordato di rafforzare la sicurezza ai rispettivi confini con gli Stati Uniti in risposta alle richieste di Trump di reprimere il contrabbando di droga e l'immigrazione illegale.Intanto, la Cina ha imposto tariffe di importazione su alcune materie prime e importazioni industriali dagli Stati Uniti come rappresaglia ai nuovi dazi di Trump.Continua, nel frattempo, la. L'evento clou di oggi sono i conti di Alphabet, la società madre di Google, che arriveranno dopo la chiusura del mercato. Gli analisti presteranno molta attenzione alla spesa per intelligenza artificiale, in particolare dopo l'emergere della start-up cinese DeepSeek la scorsa settimana.(+2,00%),(+0,99%) e(+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,65%),(-0,47%) e(-0,44%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,74%),(+2,32%),(+1,78%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,39%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,14%),(+4,41%),(+3,52%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,71%.Seduta negativa per, che scende del 6,28%.