Airport Day, Sanga: "L'aeroporto di Bergamo cresce con il territorio e guarda al futuro"

(Teleborsa) -ha celebrato l’evento nazionale promosso da Aeroporti per raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. In tale occasione, SACBO ha promosso una conferenza dal titolo "".L’Airport Day è stata l’occasione per rappresentare come, nel caso di Bergamo,. Un aeroporto che si identifica nella sua città e nel territorio circostante ma che è al servizio di un’area vasta."Sotto questo aspetto – ha detto ilnel suo intervento - operiamo da sempre perchée possa essere vissuto come un’appendice della propria casa o del proprio ufficio. Il senso di appartenenza, manifestato dai dipendenti del Gruppo Sacbo, si estende alle migliaia di persone che a diverso titolo svolgono le proprie mansioni professionali al servizio dell’aeroporto. Registriamo numeri importanti, ma il nostro mandato di gestione ci ha sempre indotto a porre l’attenzione su, due aspetti che convergono sull’obiettivo della Sostenibilità e concorrono ad apprezzare e sentire proprio l’aeroporto in tutta la sua articolazione. Siamo impegnati a renderlo sempre più accessibile e confortevole, con un piano di investimenti che fanno leva sulle risorse che i bilanci annuali di SACBO mettono a disposizione. Non a caso, abbiamo voluto fare precedere il collegamento in corso con un evento locale, che abbiamo intitolato "Bergamo e il suo aeroporto: i progetti per volare nel futuro"."L'Airport Day è unadel sistema aeroportuale con la comunità locale, nazionale e internazionale. Il nostro è un aeroporto profondamente legato alla sua città, alla sua provincia, a questo territorio, anche se offre dei servizi rilevanti per un'area molto più vasta del nord Italia e della Lombardia in particolare. Stiamo vivendo un momento di grande trasformazione dopo che. Questo non si vede anche perché l'aeroporto è tutto un cantiere, ci sono tante iniziative volte ad ampliare e a migliorare questo infrastruttura che è destinata peraltro ad essere punto di riferimento per i Milano-Cortina del prossimo anno. Per cui è davvero una grande opportunità quella di dialogare con il territorio e con la comunità perché è fondamentale conoscere il livello dei servizi e la qualità anche degli stessi, sia in termini di sicurezza e di opportunità che vengono offerti", aggiunge Sanga.L’aeroporto di Milano Bergamo è alla vigilia di importanti trasformazioni: il, anche e soprattutto in vista con l’appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre avanzano i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario. Un’opera cruciale per la visione di multimodalità che accompagna il piano di sviluppo aeroportuale e che ci ha fatto diventare il primo aeroporto "bike friendly" d’Europa."Siamo consapevoli di ricoprire un ruolo e una funzione cruciali per garantire la, contribuendo alla internazionalizzazione delle attività, alla crescita delle relazioni culturali (prova ne è l’università di Bergamo, che accoglie una quota rilevante di studenti stranieri) e avere inciso positivamente sul tessuto socioeconomico, senza perdere mai di vista l’impegno riguardo le opere di compensazione e mitigazione a beneficio dell’intorno aeroportuale".Dopo la parte dell’evento dedicata all’illustrazione delle opere infrastrutturali, dei programmi a supporto della sostenibilità e all’introduzione delle tecnologie digitali e di intelligenza artificiale generativa all’aeroporto di Milano Bergamo, il presidente di SACBO è intervenuto, insieme alla, in collegamento con l’evento nazionale in svolgimento a Roma e concluso con l’intervento del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.