Alkemia Capital, due nuovi soci e ingresso nei private markets. AUM a 200 milioni

(Teleborsa) -, SGR attiva nel private capital con quasi 20 anni di storia, ha annunciato l', che tramite la loro holding hanno completato l'acquisto di una partecipazione rilevante della SGR. Non sono stati forniti i dettagl finanziari dell'operazione.I nuovi partner, già promotori e gestori del fondo di venture capital "" (il cui), si uniscono ai soci fondatori Luca Duranti, Walter Gaiani e Robert Segatto, portando competenze distintive nei segmenti dei private markets, complementari all'offerta preesistente.L'apertura del capitale è stata affiancata dall', l'avvio di un nuovo fondo PIPE (private investments in public equity), e lo sviluppo di nuovi fondi di private equity "tematici". Il team di gestione è stato potenziato con l'ingresso di 5 professional.Grazie al nuovo assetto, Alkemia è presente ora su gran parte dei segmenti del private capital, raggiungendo complessivamente circa(AUM). Le masse in gestione sono state raccolte sia presso il private wealth (HNWI e Family Office) sia presso investitori istituzionali italiani ed esteri."Con l'ingresso di Simone Cremonini e Giacomo Picchetto, Alkemia Capital si prepara ad accelerare la sua crescita ed a consolidare ulteriormente la sua presenza sul mercato - affermadi Alkemia SGR - Questa evoluzione riflette il nostro impegno a sostenere le PMI italiane nella loro percorso di sviluppo e innovazione, arricchendo il nostro ecosistema di investimento con nuove competenze e visioni".