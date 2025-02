Bibanca (BPER), utile record di 65,2 milioni di euro nel 2024

BPER

(Teleborsa) -(Gruppo), fra i maggiori player nazionali nel credito al consumo, ha chiuso ilcon unpari a 65,2 milioni di euro, in crescita del 13,4% rispetto al 2023.Ilsi attesta a 135,3 milioni di euro, in aumento del 25,2%. Lesono pari a 62,8 milioni di euro e crescono del 30,4% in relazione all'aumento del numero di carte di pagamento e del transato. Come risultato dell'andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il(198,2 milioni di euro) cresce del 26,8%.Lesono pari a 31,3 milioni di euro (+163,1%), frutto di operazioni di riclassificazione sul portafoglio in default, in particolare sui Prestiti Personali, e di un aggiornamento peggiorativo dello scenario macroeconomico sui modelli di calcolo IFRS9. Come risultato, ila dicembre 2024 è pari a 0,80%, in aumento rispetto allo 0,35% del 2023. Il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti alla clientela () è pari a 1,14% (1,06% a dicembre 2023).(68,2 milioni di euro) registrano un incremento netto di 10,3 milioni di euro rispetto al 2023 dovuto al sostegno delle iniziative di business. Il Cost Income Ratio conferma il trend storico di riduzione ed è pari al 32,9% (35,7% nel 2023). Il ROE sale al 16,5% (15,8% a dicembre 2023).L'di prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti revolving è pari a 1.625 milioni di euro, in aumento del 22,4%. Lo stock di Impieghi netti raggiunge i 3,9 miliardi di euro, in crescita del 14,7%. Le passività finanziarie ammontano a 4,1 miliardi di euro (+10,8%) di cui 3,8 miliardi di euro di rapporti interbancari (+11,6%) e 265,5 milioni di euro di rapporti con la clientela (+0,8%)."Anche nel 2024 Bibanca incrementa i ricavi e l'utile netto - dichiara il- È un, in un quadro di attento presidio dei costi e del rischio di credito, che quest'anno abbiamo volontariamente deciso di proteggere ulteriormente aumentando in maniera significativa le coperture. Contribuiscono al risultato sia le attività di Consumer Finance che quelle della Monetica e dei pagamenti elettronici, all'interno di un percorso di ampliamento e innovazione dell'offerta di servizi a catalogo, accompagnato da una crescita delle quote di mercato, particolarmente significativa nelle Cessioni del quinto. Dopo il trasferimento delle attività di monetica verso la Capogruppo Bper Banca, completato a inizio anno, Bibanca si focalizza ora su Consumer Finance".