Borse europee miste. In rosso Milano, sale Madrid con Santander

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.per il balzo di, dopo che la banca ha annunciato un utile 2024 in crescita a 12,6 miliardi di euro e un buyback per 10 miliardi di euro nel 2025 e 2026. Tra le altre trimestrali europee,ha raggiunto un utile di Gruppo di 8,64 miliardi di euro nel 2024,ha registrato un utile in aumento del 21% nel 2024 con le vendite trainate dai farmaci per l'obesità,ha annunciato un nuovo buyback da 2 miliardi di sterline e aumentato l'outlook a lungo termine.Sul fronte macroeconomico, inla produzione industriale è risultata in diminuzione a dicembre; ini prezzi alla produzione sono risultati in aumento su mese a dicembre; inil valore delle vendite al dettaglio è salito dello 0,7% nel 2024, anche se i volumi sono risultati in calo.In ambito geopolitico, durante un colloquio con il Primo Ministro israeliano, Trump ha dichiarato che glie ha suggerito di reinsediare i suoi 2,2 milioni di residenti in Egitto e Giordania, nonostante il loro precedente rifiuto; questa proposta potrebbe sconvolgere decenni di politica statunitense e provocare indignazione in tutto il mondo arabo, con Trump che non ha chiarito come gli USA prenderanno il controllo di Gaza.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. L', in aumento (+0,92%), raggiunge 2.868,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,15%) si attesta su 71,86 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +111 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,44%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%, poco mosso, che mostra un +0,08%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,17%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,73%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 38.703 punti. Pressoché invariato il(-0,16%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,43%.Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,92%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,73%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,60%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.scende del 2,08%. Calo deciso per, che segna un -1,93%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.di Milano,(+2,53%),(+2,44%),(+2,42%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,29%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.