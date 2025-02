Chiusura positiva per i listini europei. Debole Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,042. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,12%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,08 dollari per barile, in forte calo del 2,23%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +108 punti base, con un calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 38.832 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 5/02/2025 risulta essere stato pari a 2,77 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,58%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,45 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,19%),(+1,13%),(+1,10%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,81%),(+2,41%),(+1,96%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.