Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,37% a 44.719 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.045 punti. Senza direzione il(+0,07%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,11%).L'attenzione degli investitori concentrata sulle trimestrali, dopo che i conti di Google e AMD non hanno soddisfatto le aspettative del mercato. A ciò si aggiunge l’inasprimento dei toni tra Stati Uniti e Cina sul commercio. Un'incertezza che favorisce l'oro che aggiorna nuovi record oltre la soglia dei 2.800 dollari l'oncia.(+1,35%),(+0,93%) e(+0,93%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-3,13%) e(-1,31%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+5,45%),(+2,36%),(+1,77%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Al top tra i, si posizionano(+6,59%),(+5,88%),(+5,82%) e(+5,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,36%.