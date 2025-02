Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sulle trimestrali, dopo che i conti di Google e AMD non hanno soddisfatto le aspettative del mercato. A ciò si aggiunge l’. Un'incertezza che favorisce l'oro che aggiorna nuovi record oltre la soglia dei 2.800 dollari l'oncia.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 44.522 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.023 punti. Negativo il(-0,65%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,48%).