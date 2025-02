Santander, utile 2024 sale a 12,6 miliardi di euro. Buyback per 10 miliardi nel 2025 e 2026

Santander

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnoloha ottenuto undi 12.574 milioni di euro nel, con un aumento del 14% rispetto al 2023, grazie alla forte crescita dei ricavi in ??tutte le attività e regioni globali, nonché all'aggiunta di otto milioni dia 173 milioni, con risultati record per il terzo anno consecutivo. Inoltre, il gruppo ha mantenuto un controllo disciplinato dei costi, con il miglior rapporto di efficienza in 15 anni. L'utile nel quarto trimestre è stato di 3.265 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto allo stesso trimestre del 2023, rappresentando anche risultati record per il terzo trimestre consecutivo.Il gruppo ha raggiunto un RoTE del 16,3%;di 0,77 euro, in aumento del 18%, e TNAV per azione di 5,24 euro a fine anno. Includendo sia il dividendo finale in contanti dei risultati del 2023 pagato a maggio sia il dividendo intermedio in contanti del 2024 pagato a novembre, la creazione di valore totale (TNAV più dividendo in contanti per azione) è aumentata del 14%.Nel 2024, i(depositi e fondi comuni di investimento) sono cresciuti del 4% in euro costanti, con depositi in aumento del 2% in euro costanti, trainati dal continuo aumento del numero di clienti serviti. Isono aumentati dell'1% in euro costanti a 1,02 trilioni di euro, trainati dalla crescita in Consumer, Payments e Wealth. In CIB, sono rimasti stabili, mentre in Retail sono diminuiti leggermente, poiché i volumi più elevati in Sud America e Messico hanno parzialmente compensato il calo in Europa, causato dalla Spagna a causa dei rimborsi anticipati e dal Regno Unito poiché la banca ha dato priorità alla redditività, e negli Stati Uniti con la sua continua attenzione all'ottimizzazione del capitale.Nel, la bancaa circa 62 miliardi di euro di fatturato; crescita a una cifra medio-alta del reddito netto da commissioni; minori costi in euro; costo del rischio di circa l'1,15%; RoTE a oltre il 17% (circa il 16,5% post-AT1); e CET1 del 13%.Santander ha annunciato oggi un nuovo programma di riacquisto di azioni per circa il 25% dell'utile nella seconda metà del 2024. La banca prevede di restituiree dal capitale in eccesso previsto, oltre alla sua distribuzione standard di dividendi in contanti."Abbiamo annunciato risultati record per il terzo anno consecutivo mentre continuiamo a far crescere fatturato, redditività e rendimenti - ha commentatodi Banco Santander - Durante l'anno, il reddito è aumentato dell'8% con otto milioni di nuovi clienti; il ritorno sul capitale tangibile è migliorato al 16,3%; e il dividendo in contanti per azione pagato nell'anno è aumentato del 39%".