Seco supera guidance su ricavi e marginalità. Mauri: graduale accelerazione del backlog

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso ilconpari a 183,5 milioni di euro, con un calo di 26,3 milioni di euro (-12,5%) rispetto al 31 dicembre 2023 (209,8 milioni di euro). Tale andamento è legato a un decremento dei ricavi dell'(162,2 milioni di euro) del 13% rispetto all'anno precedente, mentre il business, come previsto, si è dimostrato più resiliente, generando un fatturato pari a 21,3 milioni di euro e contando per il 12% dei ricavi del periodo (+87 bps vs. FY 23).Ilsi è attestato al 52,7% dei ricavi per l'anno 2024, sostanzialmente in linea con l'anno precedente, durante il quale era stato registrato un margine lordo del 53,0% dei ricavi al 31 dicembre 2023.La società segnala che è stata, confermando le attese per ricavi superiori a 180 milioni di euro e Gross margin oltre il 50%."Quest'oggi sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi in termini di ricavi e di marginalità della guidance fornita nel settembre dell'anno scorso, dimostrando ancora una volta la resilienza e provando la forza del nostro modello di business - ha commentato l'- Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno di tutte le persone in SECO, per il quale sono profondamentegrato"."Nonostante sia stato un anno sfidante, abbiamo continuato a investire in innovazione, stringendo partnership strategiche chiave con leader quali, Google Cloud,- una chiara dimostrazione del nostro posizionamento di rilievo nel segmento dell'Industrial IoT - ha aggiunto - Guardando al 2025, continuo a esseree dell'acquisizione di ordini, sia da clienti storici che dai nuovi recentemente acquisiti".