Università, a rischio impegni PNRR. Anief: avanti su contratti ricerca e lotta precariato

(Teleborsa) - Dopo uno stallo decennale, ora c’è ilin materia di carriere nelle Università. Cresce infatti il malcontento per i mancati interventi sul fronte del reclutamento universitario: alla situazione di stallo generale degli ultimi decenni si è aggiunta nell’ultimo periodo la mancanza di adempimento agli obblighi del nostro paese rispetto alle carriere universitarie previste dal PNRR.E' di queste ore la presentazione di un, con cui si chiede "a Bruxelles di intervenire sulla mancata conversione dell’inquadramento degli assegnisti di ricerca, che dal 2022 avrebbero diritto a un contratto, e di bloccare la riforma del pre-ruolo promossa dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini".Tra leper le quale si chiede di prendere provvedimenti c’è "il(79/2022) voluta dal governo Draghi per trasformare gli assegni di ricerca in contratti", ma anche la richiesta alla "Commissione Ue di esprimersi" negativamente rispetto alla(ddl. 1240/2024), che prevede tra le altre cose contratti post-doc prorogabili fino a 3 anni, l’assegnazione di borse di studio junior e senior, e contratti da professore aggiunto per esperti di alta qualificazione.Il sindacato, che opera anche nel settore accademico, è moltoda parte di chi governa la formazione over diploma. "Il nostro Ufficio legislativo ci ha proprio oggi ricordato che dopo le audizioni Anief in Parlamento sono state presentate da partiti di maggioranza e opposizione diverse proposte di modifica alla riforma universitaria - spiega iltra cui quelle relative al profilo giuridico dei contrattisti di ricerca e alla chiamata diretta del ricercatore a tempo indeterminato: tutto questo è stato fatto anche per dare una risposta alle due sentenze della Corte di Giustizia Europe ottenute da legali Anief, oltre che per rispondere agli obiettivi del Pnrr dopo l'introduzione del Ricercatore a tempo determinato, il cosiddetto Rtt".Secondo il leader dell’Anief ": noi, come sindacato, siamo convinti che per arginare questa debacle di iscritti sia necessario anche pensare ad agire sul personale, con una, anche per migliorare l’orientamento post diploma attraverso l’immissione in ruolo di 'nuove leve' formatrici”. Anief, per questi motivi rinnova la richiesta di garantire il, come avviene da tempo in Germania e in Italia solamente per gli ufficiali delle forze armate”.Il giovane sindacato ha lanciato unaattraverso la quale per il personale che lavora negli istituti scolastici, universitari e nella Ricerca si chiede il pensionamento a 60 anni e il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria: con la proposta, che intende contrastare anche il blocco parziale del turn over previsto dalla legge di bilancio del 2025, ha raccolto in poche settimane quasi 105mila firme, si intende chiedere oltre al riscatto gratuito della laurea per il personale del comparto Istruzione e Ricerca anche il pensionamento a 60 anni con il massimo contributivo di riconoscimento del burnout.