Borse asiatiche positive, banca centrale indiana verso taglio tassi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo i guadagni di Wall Street, mentre gli investitori si scrollano di dosso una settimana di turbolenze commerciali. Intanto, è iniziato il meeting della banca centrale indiana, che si prevede taglierà i tassi di interesse di riferimento domani.mostra un buon guadagno, con ilche mette a segno un +0,61%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,11%.sale ell'1,30%.Positivo(+0,92%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+1,1%). Leggermente negativo(-0,28%); in denaro(+1,17%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento dell'tratta 1,27%, mentre il rendimento delè pari 1,61%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)00:50: Partite correnti (preced. 3.352,5 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).