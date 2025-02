Borse europee positive con focus sulle trimestrali. Attesa per BoE

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico, rimbalzano molto più delle attese gli ordinativi all'industria innel mese di dicembre 2024 su base mensile, anche se rimangono in calo su base annuale. Per quanto riguarda le banche centrali, ladovrebbe oggi abbassare i tassi di interesse di 25 punti base.Continua intanto laha registrato un fatturato in aumento del 21% a 54 miliardi di dollari nel 2024;ha migliorato la remunerazione dopo un 2024 con un utile in crescita a 4,2 miliardi di euro;ha comunicato un utile 2024 in calo a 6,39 miliardi di euro, ma segnalato una crescita a due cifre delle commissioni. Inha messo a segno un utile 2024 di 1,95 miliardi di euro e annunciato oltre 1 miliardo di dividendi; in conference call, l'ha ripetuto di credere "fermamente che siamo ben attrezzati per unirci a, con un progetto industriale unico per creare valore, poggiandosi sulla forza dei due franchise".Lieve calo dell', che scende a quota 1,037. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%.In salita lo, che arriva a quota +111 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,48%.in luce, con un ampio progresso dello 0,76%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%, eavanza dello 0,65%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 39.080 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,51%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,30%),(+2,25%),(+2,24%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.Tra i(+1,47%),(+1,41%),(+1,39%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,12%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,00%. Tentenna, che cede lo 0,87%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.