Eurolistini positivi con focus sulle trimestrali. BoE riduce i tassi

AstraZeneca

SocGen

ING

MPS

Mediobanca

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

Banca Popolare di Sondrio

STMicroelectronics

Banco BPM

Leonardo

DiaSorin

A2A

MARR

Ariston Holding

Cementir

Banco di Desio e della Brianza

Technoprobe

Zignago Vetro

Fincantieri

Newlat Food

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, rimbalzano molto più delle attese gli ordinativi all'industria innel mese di dicembre 2024 su base mensile, anche se rimangono in calo su base annuale; nella, le vendite al dettaglio sono diminuite più delle attese su mese a dicembre.La ha votato con una maggioranza di 7-2 per, centrando le attese degli analisti. "Sulla base della visione in evoluzione del Comitato sulle prospettive di inflazione a medio termine, è appropriato un approccio graduale e cauto all'ulteriore ritiro della restrizione della politica monetaria", viene sottolineato nello statement.Continua intanto laha registrato un fatturato in aumento del 21% a 54 miliardi di dollari nel 2024;ha migliorato la remunerazione dopo un 2024 con un utile in crescita a 4,2 miliardi di euro;ha comunicato un utile 2024 in calo a 6,39 miliardi di euro, ma segnalato una crescita a due cifre delle commissioni. Inha messo a segno un utile 2024 di 1,95 miliardi di euro e annunciato oltre 1 miliardo di dividendi; in conference call, l'ha ripetuto di credere "fermamente che siamo ben attrezzati per unirci a, con un progetto industriale unico per creare valore, poggiandosi sulla forza dei due franchise".Lieve calo dell', che scende a quota 1,036. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.868,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,60%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +110 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,45%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,84%, svettache segna un importante progresso dell'1,52%, eavanza dello 0,84%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,66%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 39.078 punti. In frazionale progresso il(+0,33%); con analoga direzione, in rialzo il(+0,72%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,32%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,41%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,00%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,97%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.di Milano,(+2,33%),(+2,26%),(+2,18%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,84%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%.